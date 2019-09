Post Sisma, Conte in visita nelle zone colpite

“Apprezziamo la scelta del presidente Conte di venire nelle Marche, fra i primi atti del nuovo governo, per incontrare le popolazioni terremotate, i sindaci e la Regione: sarà l’occasione per condividere insieme quella strategia comune sulla ricostruzione che è mancata fino a oggi”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, appresa la notizia, dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale Borrelli, che il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte sarà, nel pomeriggio di domani (venerdì 13 settembre) a Castelsantangelo sul Nera. “Imprimere un’altra accelerazione al processo di ricostruzione permette a tante famiglie di tornare a sperare – continua Ceriscioli – Averlo fatto immediatamente dopo la sua missione a Bruxelles ci pone, in scala di priorità, ad altissimo livello. Lo aveva ricordato con il programma di Governo condiviso e negli interventi fatti a Camera e Senato. Lo sta dimostrando con i fatti venendo qui nelle Marche. Speriamo che da questo incontro possa finalmente scaturire quello strumento fondamentale per snellire gli atti della ricostruzione che fino a oggi sono mancati. La sua visita nelle Marche è per noi un’occasione preziosa che non sprecheremo”.