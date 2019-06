Importantissima decisione da parte delle istituzioni nell’ottica del rilancio delle zone colpite dal terremoto tre anni fa, con la popolazione che deve fare i conti con ancora molti disagi.

Il commissario per la Ricostruzione post sisma 2016 Piero Farabollini annuncia una proroga fin troppo attesa dai proprietari di case interessate da danni lievi e dai tecnici che ne dovranno seguire i progetti. I termini per la presentazione delle richieste di contributo per i lavori slittano a fino a fine dicembre prossimo

L’intento di questa proroga è sicuramente di favorire il rientro dei terremotati nelle loro case perché la vita quotidiana riprenda il prima possibile per tutti i cittadini.