Post Sisma, proseguono i lavori di ripristino viario

Prosegue l’opera di risanamento del piano viabile sulle strade in gestione Anas nelle Marche.

In particolare, fino al 30 novembre saranno eseguiti gli interventi sulla strada statale 16 “Adriatica” – variante di Ancona, per il completamento del tratto compreso tra gli svincoli di Ancona Centro e Ancona Sud. Per contenere i disagi al traffico, in questo tratto i lavori si svolgono esclusivamente in orario notturno, dalle 21:00 alle 6:00. A seconda delle fasi lavorative, saranno necessarie limitazioni al transito, che saranno indicate sul posto.

Inoltre, nel tratto compreso tra gli svincoli di Falconara e Candia saranno installati dissuasori acustici in corrispondenza della striscia di mezzeria. Gli interventi si svolgeranno in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 e saranno ultimati in circa 20 notti, salvo condizioni meteo sfavorevoli.



Da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre sarà interessato un tratto della strada statale 76 “della Val d’Esino” in corrispondenza dello svincolo “Interporto”, tra Jesi e Ancona. Per permettere l’esecuzione dei lavori, il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre lo svincolo Interporto sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

Infine, sempre sulla SS76 “della Val d’Esino”, sarà temporaneamente chiuso per lavori analoghi lo svincolo Jesi Centro, da martedì 2 a venerdì 12 ottobre.