Potature in fiamme in una dependance a Castelfidardo

Nel primo pomeriggio di oggi 20 maggio alle 14.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo di Ancona in via Concole per incendio.

Per cause in fase di ricostruzione, dal fuoco di un cumulo di potature, partivano le fiamme che incendiavano una dependance con attrezzature agricole. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e bonificato tutta l’area dell’incendio, non si segnalano persone coinvolte.

Sono ovviamente corse sul posto anche agenti delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di capire cosa è successo esattamente e cosa ha portato allo scatenarsi delle fiamme senza fortunatamente conseguenze.