Presi a Macerata spacciatori nei pressi della stazione

Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato sia a Civitanova Marche sia a Macerata per la prevenzione e la repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche nella giornata di ieri, agenti della Squadra Mobile di Macerata, diretta dalla D.ssa Maria Raffaella ABBATE (foto), hanno concentrato la loro attenzione verso la locale Stazione Ferroviaria luogo di incontro di persone e a volte anche di spacciatori e tossicodipendenti che fanno la spola tra la costa e l’entroterra. All’interno dello scalo sono state controllate tutte le persone presenti inoltre, sono stati controllati anche i passeggeri sia in arrivo che in partenza da Macerata. All’interno dei bagni della Stazione in particolare, è stato fermato un giovane 40enne di origini abruzzesi trovato in possesso di tre palline termosaldate, nascoste all’interno di una tasca dei pantaloni, contenenti alcuni grammi di eroina. Nella vicina Via marchetti invece è stato bloccato un altro giovane che dopo essere partito a piedi dalla Stazione tentava di defilarsi al fine di eludere il controllo da parte dei poliziotti. Sottoposto a perquisizione è stato trovato anch’esso in possesso di una pallina termosaldata contenente alcune dosi di eroina pronte allo spaccio. Entrambi sono stati denunciati all’A.G. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Anche nei prossimi giorni, cosi’ come da direttive impartite dal Questore Dr. Antonio PIGNATARO, la Polizia di Stato continuerà ad effettuare servizi anti droga su tutto il territorio provinciale, con l’obbiettivo di debellare il triste fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e salvare giovani vite umane.