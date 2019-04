Primo lieto evento al Parco Zoo Falconara

Primo lieto evento dell’anno al Parco Zoo Falconara (Ancona), dove, lo scorso 28 marzo, è nata Giovanna, una femmina di cammello, quarta figlia di Clara e Orazio, storica coppia della struttura. La piccola, venuta alla luce al termine di 12 mesi di gestazione, ha iniziato a muovere i primi passi e sta crescendo bene e in salute.

Occhioni profondi, tenera e allegra, Giovanna verrà allattata dalla madre per il periodo necessario alla formazione delle sue caratteristiche gobbe, importanti riserve di grasso, di cui al momento è priva.

Nei primi giorni di vita la cucciola è rimasta accanto alla mamma, nascosta all’interno del suo reparto, mentre da alcuni giorni passeggia coccolata da entrambi i genitori che in questo periodo, come ogni anno, stanno perdendo il pelo invernale, più folto e caldo, per lasciare spazio ad un mantello raso.



Una grande gioia per il giardino zoologico marchigiano, che festeggia anche l’arrivo di una nuova specie, la scimmia saki originaria delle foreste brasiliane e caratterizzata da una differente colorazione nei due sessi. Eden e Linette, due esemplari femmina provenienti dallo zoo di Mulhouse, in Francia, e Gino, un maschio proveniente dal Parco Zoo Natura Viva, sono i nuovi ospiti del parco.

In questo contesto si inserisce la realizzazione di un’area dedicata alle foreste, con pannelli informativi, che verrà inaugurata domenica 14 aprile. Con il nuovo percorso il Parco Zoo Falconara si conferma centro didattico di riferimento nella sensibilizzazione ed educazione ambientale.