Diciannove volontari potranno svolgere il servizio civile in 7 Pro loco del territorio provinciale, precisamente a Borgo Pace, Cartoceto, Fano, Fermignano, Mombaroccio, Mondavio, San Costanzo.

Ne dà comunicazione il presidente del Comitato provinciale Unpli (Unione nazionale delle Pro loco d’Italia) Damiano Bartocetti. “In questi anni la presenza dei volontari del servizio civile sul territorio provinciale è stata molto importante. Sono giovani desiderosi di fare qualcosa di utile per la comunità, che accolgono con entusiasmo la sfida di contribuire a promuovere e far crescere un territorio in ambito culturale e turistico. Ad oggi, alcuni sono stati impegnati in vari Punti Informazione e accoglienza turistica, contribuendo a mantenerli aperti, altri hanno offerto il loro aiuto nell’utilizzo delle nuove tecnologie, altri ancora nel supporto agli eventi. Ringrazio la responsabile Unpli Marche Servizio Civile Loredana Caverni per il lavoro portato avanti insieme a tutte le pro loco per arrivare a questo risultato”.

I nuovi bandi 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale prevedono a livello nazionale 1835 posti per le Pro loco su oltre 600 sedi di servizio civile, a dimostrazione del crescente ruolo di queste associazioni di volontariato fortemente radicate sul territorio ed elemento propulsore di molte attività che attirano visitatori e turisti, incrementando di conseguenza anche l’economia. Nelle Marche i volontari nelle Pro loco saranno 49, di cui 19 nella provincia di Pesaro e Urbino. I giovani interessati, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, possono presentare domanda direttamente agli uffici delle Pro loco di riferimento entro e non oltre le ore 18 del 28 settembre. Si può scegliere un solo progetto di Servizio civile tra quelli inseriti sul sito www.serviziocivile.gov.it