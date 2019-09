Prove di velocità con moto, denunciati giovani in Senigallia

Da alcuni giorni venivano segnalati forti rumori di motori in zona borgo Bicchia e la presenza di numerosi giovani che si spostavano a bordo di moto.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, pertanto, effettuavano alcuni accertamenti per risalire alle cause dei rumori, verificando che la zona da cui provenivano i segnalati rumori corrispondeva al parcheggio limitrofo al casello autostradale.

Dunque, nel corso dello svolgimento dei servizi di controllo gli agenti della Squadra Volante notavano la presenza di numerosi giovani – la maggior parte dei quali con ciclomotori e motocicli al seguito- nell’area del parcheggio limitrofo all’autostrada ed alcuni di questi che effettuavano accelerazioni e manovre spericolate.



I poliziotti dopo aver verificato che i giovani mettevano in atto anche condotte di guide potenzialmente pericolose specie per la lor incolumità, utilizzando i loro veicoli che venivano portati a velocità abbastanza rilevanti, sia pure in uno spazio ridotto come l’area del parcheggio, decidevano di intervenire immediatamente al fine di interrompere tali manovre.

Diversi equipaggi del Commissariato di Polizia si portavano sul luogo in questione e gli agenti procedevano al controllo di tutti i giovani presenti ed a svolgere gli accertamenti sui veicoli in uso agli stessi.

Venivano identificati complessivamente oltre 40 giovani, alcuni dei quali di minore età, ed altrettanti ciclomotori e motocicli. Tra questi in particolare un motociclo 125 cc. risultava essere privo di copertura assicurativa e pertanto i poliziotti procedevano ad elevare la relativa sanzione amministrativa, pari ad oltre 800 euro , nonché al sequestro amministrativo del veicolo.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia finalizzati a chiarire se fossero in atto vere e proprie gara motoristiche, poiché in tal caso le conseguenze potrebbe anche determinare responsabilità di tipo penale.

Ulteriori accertamenti verranno effettuati al fine di verificare se i veicoli utilizzati rispettassero le caratteristiche previste dal codice della strada.

Stante la circostanza che tra i giovani ve ne fossero diversi provenienti addirittura da province limitrofe, non si esclude che tutto prenda avvio da incontri itineranti, in diverse località, di cui i giovani si tengono informati tramite l’utilizzo dei social network con cui si danno appuntamento per questo forme di “esibizione”.