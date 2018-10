Provincia di Ascoli, il 31 ottobre si va alle urne

Il 31 ottobre prossimo si voterà per il rinnovo del Presidente della Provincia.

In occasione dell’approssimarsi del termine del mandato, il Presidente Paolo D’Erasmo ha invitato i sindaci e amministratori a partecipare ad una serie di incontri di rendicontazione sull’attività istituzionale svolta. Il primo incontro è fissato per oggi alle ore 18 a Grottammare nella sala del Consiglio Comunale, gli altri due in programma avranno luogo, sempre alle 18, uno venerdì 26 ad Ascoli Piceno nell’aula multimediale della Cartiera Papale e l’altro, a Comunanza, nella sala consiliare.

“Dopo quattro anni mi appresto a lasciare questo incarico che non ha vissuto momenti facili – scrive il Presidente nella missiva di invito – molti i fattori che hanno pesato, determinando continue emergenze: il problematico assetto istituzionale in cui le Province si sono trovate, la situazione debitoria dell’Ente, le drammatiche calamità che hanno colpito il nostro territorio, solo per indicare i principali. Al termine del mandato mi sento però di lasciare a chi verrà a Palazzo San Filippo – prosegue D’Erasmo – una serie di risultati frutto di un impegno collettivo del territorio Piceno, in primo luogo, dei suoi sindaci ed amministratori”.



​