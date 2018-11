Punto contro albero ad Ancona, conducente al Pronto Soccorso

Nella tarda serata di ieri 11 novembre alle 22,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sirolo di Ancona in via Via Piani d’Aspio per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, il conducente di una Fiat Punto perdeva il controllo della vettura, terminando la corsa contro un albero, al nostro arrivo il conducente era già stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo.

Sono ora al vaglio i rilievi fatti dagli agenti di Polizia per le responsabilità del caso.