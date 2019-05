Pusher 45enne di Montelupone trovato con oltre tre etti di marijuana

Blitz antidroga dei carabinieri a Montelupone dove un 45enne, trovato con oltre tre etti di marijuana, è stato arrestato.

Il 45enne era attenzionato da tempo dai carabinieri del borgo di Montelupone e da quelli della Compagnia di Civitanova.

Poi nel pomeriggio il blitz nell’appartamento del 45enne che divide con la compagna. Qu i militari hanno trovato parte dello stupefacente. Dalla perquisizione domiciliare i militari sono passati a quella di un casolare che è nella disponibilità dell’uomo e qui hanno trovato altro stupefacente.



In totale sono stati trovati 343 grammi di marijuana subbivisa in due sacchetti.

L’uomo è stato così arrestato per possesso ai fini di spaccio di sstanze stupefacenti e posto ai domiciliari.

I carabinieri hano posto sotto sequestro il cellulare usato dal pusher per cercare di ricostruire la rete di spaccio e gli eventuali assuntori.