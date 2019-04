Quadrilatero Umbria-Marche, incontro al MIT

Si è tenuto oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo istituzionale di confronto in merito alla questione del progetto Quadrilatero Marche Umbria.

Come annunciato dal Ministro Danilo Toninelli e dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo lo sblocco dei cantieri, il Governo è impegnato a trovare una soluzione per dare risposte certe ai fornitori che ancora vantano 40 milioni di euro di crediti, a causa della crisi del contraente generale.

Durante l’incontro odierno al Mit, a cui ha partecipato anche Anas, il Governo, rappresentato dal Mit, dalla Presidenza del Consiglio, dal Mise e dal Mef, con la presenza delle Regioni sono stati approfonditi i problemi e le ipotesi di soluzione delle imprese fornitrici coinvolte.



È stata ribadita l’urgenza, accanto alla ripresa dei lavori a pieno regime su un’arteria fondamentale per il territorio, di un intervento per le imprese fornitrici coinvolte. In tal senso il Governo sta studiando diverse soluzioni sia specifiche per la questione sia di più ampio respiro per sostenere le piccole e medie imprese in casi analoghi.