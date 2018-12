Qualità della vita, Marche in chiaroscuro

Solita indagine da parte del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nel nostro Paese, in chiaroscuro la situazione delle Marche.

Le cinque province marchigiane sono nella prima metà della classifica: Ascoli Piceno, 27/a in Italia e prima nella regione, Ancona 31/a, Macerata 32/a, Pesaro Urbino 42/a, Fermo 50/a. Ma solo Ancona e Fermo guadagnano posizioni rispetto al 2017: +6 tutte e due, le altre scivolano in giù: Ascoli Piceno -12, Macerata -1, Pesaro Urbino -8. Ascoli è al secondo posto nel settore affari e lavoro, sia pure in discesa, e insieme a Macerata e Fermo è tra le top ten per numero di imprese registrate, e quarta per start up innovative. Ancona vanta il minor gap in Italia nelle retribuzioni nette di uomini e donne.

Le cinque province marchigiane si piazzano tutte bene nel settore cultura e tempo libero con Ascoli Piceno quarta, Macerata nona, Fermo 18/a, Ancona 20/a, Pesaro Urbino 27/a, tutte in crescita