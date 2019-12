Quattro auto in fiamme nella notte a Monte Roberto

Gli agenti diVigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 00:15 circa a Monte Roberto fraz. Pianello Vallesina per l’incendio di 4 autovetture.

Sono giunti rapidamente sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Jesi, Arcevia e l’autobotte dalla Sede Centrale.

Secondo il primo bilancio dei danni due delle quattro auto sono andate completamente distrutte mentre le altre due sono state danneggiate dalle fiamme .

Sono giunte anche sul posto anche le squadre dei Carabinieri di Jesi per i rilievi di competenza in modo da poter ricostruire cosa abbia causato l’innesco delle fiamme che per fortuna non ha avuto conseguenze fisiche sulle persone.