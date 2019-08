Questa sera la 3^ edizione di Gabicce Mare Fashion

Questa sera, domenica 4 agosto, in piazza Municipio, alle ore 21, andrà in scena la 3^ edizione di “Gabicce Mare Fashion… sfilata di moda e non solo”.

La serata, sarà presentata dall’art director Francesca Guidi e avrà come ospiti il fotomodello e ballerino Ivan Cottini, che parlerà della sua vita dalla malattia a personaggio pubblico, finalista alla trasmissione “Ballando con le Stelle” di Rai 1; Noa Planas, modella, protagonista dell’edizione 2017 del reality “Il Collegio” di Rai 2, seguitissima sui social; Elisa Del Prete, cantante di Pesaro conosciuta per aver partecipato al programma “Ti lascia una Canzone” di Rai 1, semifinalista Area Sanremo Giovani e premiata in contest internazionali; Luca Neves in arte Fat Negga, rappar di origini capoverdiane, regalerà una bellissima performance alla città diGabicce Mare accompagnato dalla splendida Hélène Mastroianni, ballerina professionista; Asd Gimnall di Pesaro con un’esibizione di ginnastica ritmica.

In passerella sfileranno Red More con AcquadiCocco Beach wear, Boutique Emanuela, Bonaccia Biancura, Gioielleria Marlen, Opera Mechanica, Allegri Mosaici abbigliamento bambini.



In passerella anche Estetica Momy, specialista della pelle con Image Skincare.

In palio per i modelli e le modelle un weekend offerto dall’agenzia Eli.Ka Viaggie due omaggi offerti da Red More con AcquadiCocco.

Per i commercianti partecipanti alla sfilata, un prestigioso weekend estratto a sorte, offerto dall’imprenditrice Marina Castelnuovo, sosia ufficiale di Liz Taylor, presso il B&B Villa Liz a Varese.

Gli ospiti verranno omaggiati dall’artista Marco Capellacci.