Questore di Ancona in visita a Senigallia

Nella mattinata odierna, il Questore di Ancona, Dirigente Superiore dott. Claudio Cracovia, recentemente insediatosi, si è recato presso la sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Senigallia per incontrare il Dirigente e tutto il personale di Polizia.

Nell’occasione è stata fatta un’analisi sia delle questioni attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio di Senigallia e, più in generale, del territorio rientrante nel circondario del Commissariato di P.S., che delle attività operative svolte e di quelle attualmente in corso.

In tale sede, inoltre, sono state affrontate anche una serie di questione che attengono alla predisposizione dei servizi di controllo, sia con finalità preventiva che con finalità repressiva, che dovranno essere attuati in vista dell’avvio della stagione estive allorchè si verifica l’incremento delle presenze turistiche ed il susseguirsi di manifestazioni pubbliche che richiamano migliaia di persone.



Particolare attenzione è stata data alle misure da intraprendere affinchè i prossimi eventi pubblici si svolgano in una cornice di sicurezza.

Al termine dell’incontro svoltosi in Commissariato di P.S., il Questore di Ancona si è recato presso la sede del Comune di Senigallia ove ha incontrato il Sindaco, Maurizio Mangialardi, con il quale, in un’ottica di piena e reciproca collaborazione, fra i molteplici argomenti trattati, sono stati anche analizzati alcuni aspetti che attengono allo svolgimento della numerose manifestazioni pubbliche in calendario per l’estate 2019.