Rapina al Grobbe Center, CC arrestano sei malviventi

Era scattata dalla giornata di ieri la caccia all’uomo per la rapina avvenuta durante al notte tra il 6 e il 7 settembre nel centro commerciale Grobbe Center, all’interno del punto vendita di gioielleria.

Hanno setacciato tutta la zona dei comuni vicini i carabinieri e dopo 12 ore di ricerca sono riusciti ad arrivare gli autori del colpo.

Sono sei le persone che i militari hanno tratto in arresto sugli otto che hanno partecipato. I Cc hanno intercettato nel centro commerciale i malviventi che hanno cercato di fuggire nei campi, abbandonando la refurtiva (orologi e monili per 20 mila euro) e poi dividendosi in due gruppi, uno diretto a nord, l’altro a sud. Ma sei sono stati scoperti e arrestati.