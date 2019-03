Rapina gioielleria Macerata, preso l’autore del colpo

La Polizia di Stato durante la notte ha tratto in arresto F. E., classe 1978, residente in questa provincia.

Il cittadino italiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un peso complessivo di 39 grammi. In particolare gli operatori della Squadra Mobile diretta dalla D.ssa Maria Raffaella ABBATE, a seguito di una complessa ed articolata attività di indagine sviluppatasi nelle ventiquattro ore successive la rapina a mano armata perpetrata presso la gioielleria GARULLI sita in questo Corso Cairoli procedevano, senza soluzione di continuità, alla visione dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale nonché dei negozi limitrofi, del sistema di videosorveglianza comunale ed alla escussione di numerosi testimoni presenti nelle ore in cui era avvenuto il fatto. In particolare le ricerche della polizia giudiziaria si concentravano su un giovane italiano, di circa 40 anni, residente in questa provincia il quale, fortemente indiziato della rapina a mano