Rapina violenta a Lanciano: preso il quarto uomo

E’ stato catturato dalla polizia il quarto uomo appartenente alla banda che ha compiuto una rapina violenta in una villa a Lanciano, in provincia di Chieti, ai coniugi Martelli.

Si tratta di un romeno che è stato arrestato dagli uomini dello Sco e della squadra mobile a Caserta.

Il rapinatore violento è stato individuato nel momento in cui ha cercato di vendere uno degli orologi che aveva rubato nella villa. Da indiscrezioni l’uomo avrebbe tentato di entrare in contatto con alcuni circuiti di ricettatori, nella speranza di piazzare l’orologio e ottenere del denaro per proseguire la fuga. Una mossa che si è rivelata fatale.



Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini su twitter: “Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene!”