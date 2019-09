Reddito Cittadinanza, più di 11 mila domande nelle Marche

Continua a crescere il numero di chi ha usufruito del reddito di cittadinanza anche nella nostra regione.

Nelle Marche fino a luglio sono 13.833 le domande accolte dall’Inps per il reddito e la pensione di cittadinanza per un totale di 32.063 raggiunti considerando i nuclei familiari (circa 2,1% della popolazione attestata a 1.525.271 abitanti).

Il dato è stato diffuso ad Ancona dal direttore regionale dell’Inps Alessandro Tombolini durante un incontro sul tema del reddito di cittadinanza a cui ha partecipato anche il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Le domande per il reddito di cittadinanza accolte sono 11.782 e 2.051 quelle per la pensione di cittadinanza per un importo medio di 413 euro.