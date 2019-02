Rientra a casa e trova i ladri chiusi in camera

Sabato sera un commerciante anconetano che abita in via Costa a Falconara, è rientrato in casa e ha trovato i ladri. L’uomo ha subito chiamato il 112.

Era l’ora di cena, quando l’uomo ha notato che la finestra al piano terra era aperta e ha sentito dei rumori provenire dalla camera da letto, con la porta che era chiusa a chiave dall’interno.

Sul posto nel giro di pochi minuti, sono giunte due pattuglie dei carabinieri della tenenza di Falconara, con il comandante Michele Ognissanti in persona.



Purtroppo i ladri erano già fuggiti dalla casa ed ne è nata una caccia all’uomo con i militari che hanno cercato i banditi anche nei campi circostanti.

Il tutto, però, si è rivelato inutile, con i banditi spariti nel nulla con i ladri fuggiti dall’abitazione tramite una finestra avevano portato via contante, gioielli per diverse migliaia di euro.