UBI Banca e Club Scherma Jesi continuano la loro strada insieme. UBI Banca ha rinnovato il contratto di sponsorizzazione con il club schermistico jesino che continuerà a chiamarsi UBI Banca Club Scherma Jesi.

La notizia è stata data da Roberto Gabrielli, responsabile della macro area Marche Abruzzo di UBI Banca, durante la festa di fine stagione agonistica che si è svolta nel giardino del pala scherma di via Solazzi alla presenza della neo campionessa europea Elisa Di Francisca.

La festa è stata anche l’occasione per festeggiare le nuove convocazioni nelle varie selezioni nazionali degli atleti del club jesino. Francesco Ingargiola è stato infatti selezionato dalla nazionale italiana di fioretto maschile per le Universiadi di Napoli che si svolgeranno dal 4 al 9 luglio. Grande attesa anche per i mondiali di Budapest dal 15 al 23 luglio, dove gareggeranno Elisa Di Francisca, fresca vincitrice dei campionati europei che si sono disputati a Dusseldorf due settimane fa, e Alice Volpi, campionessa mondiale in carica per avere vinto i mondiali 2018 a Wuxi, in Cina.



“Siamo felicissimi per come abbiamo saputo gestire questa stagione, durante la quale siamo stati messi alla prova tante volte” ha dichiarato Maria Elena Proietti Mosca, direttore dell’area tecnica dell’ UBI Banca Club Scherma Jesi. “Le Universiadi e i Mondiali saranno la volata finale per coronare un’altra annata piena di successi. Vogliamo anche ringraziare il nostro sponsor, UBI Banca, che ci ha rinnovato la fiducia anche quest’anno supportandoci su ogni fronte”.

L’UBI Banca Club Scherma Jesi è la società di scherma più titolata al mondo, con 23 medaglie olimpiche vinte e svariati titoli mondiali ed europei.