Una vera e propria truffa ad Ascoli dove un uomo intascava il doppio di quanto gli spettasse ai danni dello Stato.

Riscuoteva la pensione della madre 96enne defunta da quasi cinque anni. La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha denunciato per truffa aggravata un 74enne ascolano e gli sequestrato l’intera somma indebitamente percepita cioè circa 80mila euro. Per l’intero periodo l’uomo, pur non avendone titolo, ha beneficiato di due pensioni di vecchiaia e di invalidità civile riuscendo a portarsi a casa una somma mensile che ammontava a poco più di 1.600 euro.

Il 74enne aveva mantenuto inalterate le utenze domestiche intestate alla madre. Una truffa nei minimi dettagli.