RisorgiMarche, successo al concerto di Arisa a Spelonga

“Un appuntamento che ritorna, conquistando, anno dopo anno, sempre nuovi affezionati. Ringraziamo Neri Marcorè e tutti gli artisti che hanno prestato la loro opera a questo territorio devastato dal sisma. Grazie a loro continuiamo a vivere l’esperienza di RisorgiMarche che stimola tutti a fare sempre meglio e di più per le comunità terremotate”. È quanto affermato dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli che ha partecipato, insieme alla vicepresidente Anna Casini, al concerto odierno di Arisa, organizzato a Spelonga di Arquata del Tronto. L’esibizione ha aperto anche il programma della “Festa Bella”: evento spelongano triennale del mese di agosto, interrotto nel 2016 dal terremoto. “La terza edizione di RisorgiMarche non poteva non toccare la realtà simbolo di quel sisma – ha detto Ceriscioli – Musica e concerti sicuramente non bastano per ripartire. Ma senza questi momenti di sguardo sulla bellezza del territorio, rischieremmo di perdere di vista la meta che dobbiamo conseguire, quella per la quale stiamo lavorando: la rinascita di queste comunità. RisorgiMarche ce lo ricorda ogni volta, ci infonde coraggio e svolge una funzione di stimolo enorme”. Il presidente ha poi anticipato che tornerà a Spelonga per la Festa Bella: “È un altro appuntamento importante. La Regione ha deciso di stare vicino a questa manifestazione. Lo spirito riconquistato degli arquatani non poteva che riallestire questa bella iniziativa. Se pensiamo al percorso che farà l’albero, trainato dai spelongani a braccia in paese per chilometri, dai boschi, cogliamo subito il valore simbolico racchiuso nel raggiungere il traguardo: il successo dopo la fatica”.