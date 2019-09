Ritrovata persona scomparsa a Serra San Quirico

I vigili del fuoco sono intervenuti da questa notte a Serra San Quirico in località Sasso per la ricerca di una persona scomparsa.

In mattinata la persona è stata avvistata in buono stato di salute in un campo dagli agenti dei Vigili del Fuoco durante una perlustrazione a bordo dell’elicottero. Successivamente è trasportata a Falconara con l’elicottero dei Vigili del Fuoco giunto sul posto in supporto. Presenti anche le unità cinofile VVF e l’UCL (Unità di Comando Locale) per il il coordinamento delle operazioni sul posto.

Fortunatamente dunque questo episodio ha avuto un’epilogo positivo per la salute della persona stessa.