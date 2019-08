Le squadre di Aset spa hanno riparato nella notte una perdita idrica all’incrocio fra via della Giustizia e viale Italia, dov’è uno snodo principale dell’acquedotto fanese. Iniziato intorno alle 22 di ieri sera, l’intervento si è concluso alle 3 di questa notte. Lo scavo è stato richiuso e l’area del cantiere stradale è stata asfaltata a freddo in attesa dei lavori per il ripristino definitivo, che saranno effettuati quando il terreno si sarà stabilizzato.

«Si è trattato – afferma il presidente Paolo Reginelli – di un’operazione piuttosto complessa dal punto di vista tecnico e operativo, oltre che tempestiva grazie al monitoraggio continuo che Aset spa esercita sulle reti dei servizi, acquedotto compreso». La perdita è stata individuata nel pomeriggio avanzato e dopo il sopralluogo sul posto, avendo la situazione sotto completo controllo, si è valutata l’opzione di cominciare l’intervento nella serata per minimizzare i disagi, in particolare alle attività economiche del quartiere