Roulotte in fiamme a Santo Stefano a Cerreto d’Esi

Nel pomeriggio della giornata odierna alle ore 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cerreto D’Esi di Ancona in via Serre per incendio.

Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco una roulotte parcheggiata in un terreno agricolo, adibita a rimessaggio attrezzature. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito, non si segnalano danni a persona.

Sono ora al lavoro gli inquirenti e le forze dell’ordine per cercare di ricostruire con esattezza quanto è successo e le cause che hanno innescato le fiamme fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuna persona fisica ma solo materiali.