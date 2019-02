Rubano su auto in sosta ad Ancona, due arresti della Polizia

Intorno alle ore 13.00 di ieri 17 febbraio 2019 perveniva segnalazione alla Sala Operativa della Questura, al numero di emergenza 113, da parte di un cittadino che aveva visto due persone che, con fare sospetto, si muovevano nella zona di Via Vallemiano tra le auto in sosta.

Immediatamente veniva inviata la Volante che individuava i due soggetti segnalati che, alla vista della “PANTERA”, si davano alla fuga.

Fermati e controllati, avevano addosso alcuni oggetti asportati dall’abitacolo di un’autovettura in sosta.



Portati in Questura e sottoposti agli accertamenti di rito, venivano arrestati per furto aggravato in concorso e posti a disposizione dell’A.G.