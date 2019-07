Rush finale per concorso fotografico di Conerobus

Al rush finale il concorso di Conerobus “Scegliere il bus ti premia”. Chi non ha ancora completato l’album con le nove immagini stampate sul retro dei titoli di viaggio ha tempo fino al 10 luglio per partecipare all’estrazione di una vacanza di 7 giorni in Grecia e di 15 coupon per Mirabilandia. I circa 2000 raccoglitori disponibili nelle rivendite Conerobus di via Frediani e piazza Ugo Bassi sono andati a ruba e tra i viaggiatori è scattata la caccia alle immagini. Nove card da collezione, ciascuna abbinata ad un differente tipo di biglietto, attraverso le quali l’azienda ha voluto raccontare un secolo di storia del trasporto pubblico. Gli utenti hanno ancora nove giorni per metterle insieme e consegnare la matrice con i propri dati anagrafici nelle due rivendite del capoluogo dorico o spedirla nella sede di Conerobus (via Bocconi, 35 – 60125 Ancona).

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con Anek Lines, che ha messo in palio il primo premio: un voucher, valido per due persone ed utilizzabile a settembre, per una vacanza di sette giorni in Grecia, con partenza dal porto di Ancona. Il pacchetto è comprensivo di pernottamento sul traghetto e soggiorno in appartamento su una delle Isole Ioniche.

I coupon, anche questi validi per due persone, per concedesi un tuffo nelle attrazioni di Mirabilandia sono invece offerti da Conerobus.