Sagra del Cinghiale, successo a Mondavio

La sontuosità del banchetto rinascimentale e spettacoli di giocoleria che hanno lasciato il pubblico col fiato sospeso hanno caratterizzato il primo giorno della 59esima edizione della Rievocazione storica della Caccia al Cinghiale di Mondavio.

Il 13 agosto è stato il giorno del banchetto rinascimentale che ha ospitato circa 70 persone che hanno indossato i ricchi abiti rinascimentali per partecipare alla cena e agli spettacoli di giullari, saltimbanchi e danzatrici che si sono succeduti tra le sfarzose tavolate allestite all’interno del chiostro francescano.

Contemporaneamente al banchetto nel fossato della Rocca Roveresca è stato allestito il bivacco, conosciuto anche come “pranzo del popolo e dei soldati”, che ha ospitato oltre 170 commensali. In un ambiente militaresco allietati da musici, giullari, esercitazioni di tiro con l’arco e balestra, proprio come un tempo, gli ospiti hanno potuto gustare diverse prelibatezze locali.



Di grande qualità e all’insegna del divertimento la proposta per il pubblico che ha affollato piazza della Rovere: suspense e giocoleria con Shezan Il Genio Impossibile che ha sorpreso il pubblico grazie alla sua arte magica e le sue abilità, risate e simpatica col frate ciarlatano Pier Paolo Pederzini e le sue rime irriverenti, i ritmi infuocati da battaglia dei tamburi medievali di Brisighella, i sorprendenti mangiafuoco del gruppo storico “Corte Malatestiana di Gradara”, divertimento e allegria con i tre istrionici giullari del gruppo Acrobati del Borgo.

Il tutto in una gigantesca macchina del tempo che ha coinvolto grandi e bambini.

Ma non è finita qui: stasera e domani sarà la volta del tradizionale spettacolo teatrale di suoni e luci (organizzato dalla pro loco e con la regia di Ultrasound eventi) che coinvolgerà il palco allestito in piazza della Rovere e la Rocca con momenti di teatro, danza e proiezioni di video mapping. Tema dello spettacolo, con inizio alle ore 22,45, sarà “Nel Mezzo del Cammin… Benvenuti all’Inferno”, un omaggio al sommo poeta Dante Alighieri. Continueranno inoltre tutti gli spettacoli previsti in calendario.