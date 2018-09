Sagra dell’Uva di Cupramontana, ricco menù di eventi

La 81esima Sagra dell’Uva dei Cupramontana ai nastri di partenza. Un ricco programma, dal 4 al 7 ottobre il tradizionale appuntamento nella Capitale del Verdicchio. La Sagra di Cupramontana è nata nel 1928 ed è la seconda più grande d’Italia.

Edoardo Bennato, Piero Pelù e Luca Barbarossa: i magnificali tre che saliranno sul palco della Sagra dell’Uva più longeva delle Marche. Venerdì 5 ottobre sarà Edoardo Bennato il protagonista con il live sotto le stelle alle 22.30. Sabato 6 ottobre Cupramontana accoglierà Piero Pelu’ e il suo “Warm Up Tour” dalle 23.30. Gran finale il pomeriggio di domenica 7 ottobre con Luca Barbarossa alle 18.30. Dopo i live dei big musica fino a tarda notte a cura dei vari stand gastronomici.

Come da tradizione i grandi nomi della musica sono tra le colonne portanti del cartellone cuprense che sfodera i loro concerti dal venerdì alla domenica. (Biglietti saranno in prevendita sul circuito CiaoTickets).



Ampio spazio alle degustazioni di Verdicchio per veicolare al meglio la promozione del territorio e del suo vino simbolo. Numerosi i produttori del territorio che saranno a disposizione per le “Degustazioni in Centro” in programma tutti i pomeriggi della kermesse in piazza IV novembre. Mostra mercato con i prodotti agroalimentari in programma dal giovedì al sabato. Al vino è dedicata anche la mostra “Vino, vigneti e cantine. Ieri e oggi” a cura del Circolo Fotografico Carpe Diem di Cupramontana. Nel calendario anche l’VIII edizione de “Il Grande Verdicchio” con due temi da approfondire. Diversità e unicità, è con queste parole chiave che torna “il Grande Verdicchio”, serie di approfondimenti che dal 2011 accompagnano la Sagra dell’Uva di Cupramontana. Venerdì 5 ottobre Francesco Falcone, degustatore indipendente, divulgatore e scrittore, dedicherà un approfondimento ai bianchi prodotti lungo il versante adriatico. Sabato 6 ottobre Antonio Boco, collaboratore storico della guida I Vini d’Italia del Gambero Rosso, andrà alla scoperta di quelle che possono essere le differenze più importanti all’interno dell’ampia area dei Castelli di Jesi. Tutti gli appuntamenti si terranno a Enocupra, spazio all’interno del MIG – Musei in Grotta. Immancabile uno show cooking: con #airshowcooking by Faber.

Tra gli appuntamenti di punta Il Palio della Pigiatura, sabato 6 ottobre, e la sfilata dei carri allegorici: sono questi i due momenti goliardici che vedono protagonisti della sfida i Castelli del Verdicchio e, con i carri, le cinque contrade di Cupramontana.

Con questa edizione si conferma il connubio tra Sagra dell’Uva e i social network. Con influencer e un concorso fotografico social. Nel corso delle 4 serate un gruppo di blogger e influencer del web racconterà l’evento in diretta social attraverso l’hashtag #sagradelluva81. Inoltre, gli appassionati di fotografia potranno partecipare ad una divertente sfida a colpi di click con in palio premi legati al Verdicchio e al territorio di Cupramontana. Dal 4 al 7 ottobre condividendo la festa su Instagram e Facebook con l’hashtag #sagradelluva81 sarà possibile vincere un soggiorno a Cupramontana, degustazioni e Verdicchio. Saranno infatti premiate le tre foto più originali. Fra enogastronomia, stand, folklore, sfilate di carri allegorici, musica e spettacoli le occasioni per cogliere lo scatto perfetto non mancheranno. Date spazio alla vostra creatività e buon divertimento!

«Cupramontana è stata definita la Capitale del Verdicchio e vuole continuare ad esserlo; come Sagra dell’Uva vogliamo continuare ad essere un’eccellenza del territorio e della Regione Marche – afferma Luigi Cerioni, sindaco di Cupramontana e presidente della Fondazione Sagra dell’Uva – L’impegno collettivo di centinaia di volontari e di tantissime associazioni saranno in quattro giorni messi alla prova con la creazione dei carri allegorici e con la realizzazione degli stand. Per la Sagra, che quest’anno giunge alla 81a edizione, servono professionalità ed impegno ma soprattutto tanta passione. Un grazie all’aiuto dei tanti sponsor e, per il suo sostegno, alla Fondazione CARIFAC. Grazie alle due new entry, la banca INTESA SANPAOLO e la FABER Fabriano; eccellenze nel loro settore che hanno scelto di sostenere la Sagra e Cupra. Anche di fronte alle difficoltà la scelta è sempre quella di guardare avanti. Questa è la sfida che i cuprensi accettano da sempre e da sempre sono stati in grado di superare e vincere. Offrire il meglio della loro terra, essere accoglienti e generosi; farlo volontariamente con l’obiettivo di offrire grandi spettacoli, grandi piatti ed un grande vino, il Verdicchio!»

IL LOGO DELLA 81° SAGRA DELL’UVA

L’autore del logo che rappresenta ufficialmente la Sagra dell’Uva di Cupramontana n.81 è Thomas Angelini, neodiplomato all’Istituto Statale d’Arte “Scuola del Libro” di Urbino. L’artista descrive così la sua opera: «Attraverso una elaborata ricerca sulla storia della Sagra dell’Uva ho elaborato vari bozzetti e ho realizzato con la tecnica degli acquerelli dei grappoli d’uva che ho utilizzato nel manifesto per creare lo sfondo, che fa riferimento al prodotto tipico che si coltiva nel territorio di Cupramontana. Ho realizzato delle forme geometriche per inserire il nome dell’evento, utilizzando font semplici e lineari che risultano facilmente leggibili. I colori utilizzati hanno una gradazione di verde scuro che sono riconducibili alle foglie dell’uva».

IL PROGRAMMA DELLA 81ESIMA SAGRA DELL’UVA DI CUPRAMONTANA

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE 2018

ore 19.30

INAUGURAZIONE 81a SAGRA DELL’UVA

• Esibizione Banda Musicale

Nicolò Bonanni di Cupramontana

• Esibizione della

Faber Ginnastica Fabriano

• Spettacoli e brindisi

ore 19.30 – Piazza IV Novembre

“DEGUSTAZIONI IN CENTRO”

ore 19.30

• Apertura stands gastronomici

• Apertura Fonti del Verdicchio

ore 19.30 – Via Marianna Ferranti

Mostra Mercato Prodotti dell’Agroalimentare

ore 20.30 – Sala del Torrione

Apertura mostra fotografica

“Vino, vigneti e cantine. Ieri e oggi”

ore 21.30 – Piazza Cavour

Musica in piazza con

WALTER MONTANARO

VENERDI’ 5 OTTOBRE 2018

ore 18.00 – M.I.G. Musei in grotta

IL GRANDE VERDICCHIO

“L’Adriatico in bianco”

Percorso di degustazione di vini bianchi dall’Abruzzo al Carso

ore 18.00 – Piazza IV Novembre

“DEGUSTAZIONI IN CENTRO”

ore 18.00 – Via Marianna Ferranti

Mostra Mercato Prodotti dell’Agroalimentare

ore 19.30

Apertura stands gastronomici

ore 21.00 – Piazza Cavour

Atavika Prog Family in concerto

ore 22.30 – Piazza Cavour EDOARDO BENNATO in concerto

ore 00.30 – Piazza Cavour

Brutti di Fosco in concerto

SABATO 6 OTTOBRE 2018

ore 15.30 – Partenza da Palazzo Leoni

Sfilata gruppo folk Massaccio

ore 16.00 – Piazza Cavour

PALIO DELLA PIGIATURA

ore 18.00 – M.I.G. Musei in grotta

IL GRANDE VERDICCHIO

“Cupramontana e i Comuni del Verdicchio”

La capitale del Verdicchio a confronto con gli altri Castelli di Jesi

ore 18.00 – Piazza IV Novembre

“DEGUSTAZIONI IN CENTRO”

ore 18.00 – Via Marianna Ferranti

Mostra Mercato Prodotti dell’Agroalimentare

ore 19.30 – Apertura Stands gastronomici

ore 19.30 – Piazza IV Novembre

#Airshowcooking by Faber

ore 20.00 – Apertura Fonti del Verdicchio

ore 21.00 – Piazza Cavour

Julico in concerto

ore 23.30 – Piazza Cavour PIERO PELÙ in concerto

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018

ore 10.00 – Sala consiliare

Ricevimento autorità

ore 11.00 – Sfilata dei Gonfaloni

Esibizione del gruppo folk Massaccio

Banda Musicale N. Bonanni di Cupramontana

ore 12.00 – Apertura Stands gastronomici

ore 15.30 – Piazza Cavour

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

• Esibizione delle Bande Musicali

ore 17.30

Premiazione Carri Allegorici e Stands

ore 18.00 – Piazza IV Novembre

“DEGUSTAZIONI IN CENTRO”

ore 18.30

Piazza Cavour LUCA BARBAROSSA in concerto

ore 21.30 – Piazza Cavour

Contro Tempo in concerto

ore 21.30 – Estrazione Lotteria Sagra dell’Uva 2018

ore 22.00 – Fuochi d’artificio