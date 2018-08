Sagra Uva di Cupramontana, tanti big sul palco ad Ottobre

Ufficiali i nomi dei cantanti della 81esima Sagra dell’Uva di Cupramontana. Ufficiale anche l’immagine che identificherà l’edizione 2018.

Edoardo Bennato, Piero Pelù e Luca Barbarossa: i magnifici tre che saliranno sul palco della Sagra dell’Uva più longeva delle Marche in programma dal 4 al 7 ottobre. Venerdì 5 ottobre sarà Edoardo Bennato il protagonista con il live sotto le stelle alle 22.30. Sabato 6 ottobre Cupramontana accoglierà Piero Pelu’ e il suo “Warm Up Tour” dalle 23.30. Gran finale il pomeriggio di domenica 7 ottobre con Luca Barbarossa alle 18.30. Come da tradizione i grandi nomi della musica sono tra le colonne portanti del cartellone cuprense che sfodera i loro concerti dal venerdì alla domenica. Dalla prossima settimana i biglietti saranno in prevendita sul circuito CiaoTickets. «Come ogni anno abbiamo lavorato per offrire il meglio del panorama musicale. Con Edoardo Bennato, Piero Pelu’ e Luca Barbarossa abbiamo puntato ad offrire il massimo per poter abbracciare i gusti del variegato ed entusiasmante pubblico che ogni anno arriva a Cupramontana – afferma Luigi Cerioni, sindaco di Cupramontana – Il meglio lo abbiamo cercato anche nella scelta dell’immagine della 81esima Sagra dell’Uva: abbiamo scelto tra le proposte di logo arrivate dal contest dello scorso anno e che ci avevano catturato l’attenzione».

L’autore del logo che rappresenterà ufficialmente la Sagra dell’Uva di Cupramontana n.81 è Thomas Angelini, neodiplomato all’Istituto Statale d’Arte “Scuola del Libro” di Urbino. L’artista descrive così la sua opera: «Attraverso una elaborata ricerca sulla storia della Sagra dell’Uva ho elaborato vari bozzetti e ho realizzato con la tecnica degli acquerelli dei grappoli d’uva che ho utilizzato nel manifesto per creare lo sfondo, che fa riferimento al prodotto tipico che si coltiva nel territorio di Cupramontana. Ho realizzato delle forme geometriche per inserire il nome dell’evento, utilizzando font semplici e lineari che risultano facilmente leggibili. I colori utilizzati hanno una gradazione di verde scuro che sono riconducibili alle foglie dell’uva».