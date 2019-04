Salute, Marche sesta per mortalità demenza senile

Importante indagine sullo stato di salute del nostro Paese e della nostra Regione, per capire anche dove la salute debba puntare per il benessere dei cittadini.

Le Marche sono al 6/o posto in Italia per tasso di mortalità (standardizzato) per demenze e malattie del sistema nervoso di persone over 64 anni.

Il dato Istat, elaborato dall’ufficio studi Confartigianato, è stato evidenziato da Franco Gattari, coordinatore regionale Anap di Confartigianato Imprese Marche, in occasione della 12/a “Giornata Nazionale di Predizione dell’Alzheimer”, organizzata da Anap, Confartigianato e Ancos.



L’indice marchigiano si attesta al 35,2 (per 10 mila abitanti): è più elevato per le donne (37,9) rispetto agli uomini con il 32,8. Il tasso di mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso di persone di 65 anni e oltre è cresciuto di ben 12,8 punti in dieci anni, a fronte di un incremento di 9,3 punti in Italia.