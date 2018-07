Salvini a Fermo, le richieste del Conapo al Ministro

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha partecipato ieri mattina all’inaugurazione della nuova questura di Fermo.

“Dare seguito al programma di governo lega-movimento 5 stelle laddove per i vigili del fuoco prevede ‘l’adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell’ordine’ e annullare quindi la assurda differenza esistente di 300 euro mensili ma anche azzerare le carenze di organico dei comandi delle Marche dai quali mancano 62 uomini, poiché investire in assunzioni di nuovi pompieri non è una voce di costo fine a se stessa ma un incremento di sicurezza pubblica”.

Sono le richieste che Mirco Luconi, segretario del sindacato Conapo per le Marche, ha rivolto al ministro Salvini a margine dell’ inaugurazione della questura di Fermo, al quale ha anche consegnato “un dettagliato elenco delle necessità operative dei Vigili del Fuoco Marchigiani”.