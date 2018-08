San Lorenzo a Lago, persona scomparsa trovata morta

I vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 15:30 circa di ieri 11 agosto, nel Comune di Fiastra Loc. San Lorenzo a Lago (MC), per un soccorso a persona nel lago.

Sono immediatamente intervenuti sul posto gli agenti dei Vigili del Fuoco appartenenti ai dei distaccamenti di Camerino e Visso e il nucleo sommozzatori di Ancona.

Le ricerche sono iniziate in superficie con il gommone pneumatico e in acqua con i Sommozzatori proseguendo ad oltranza per tutta la notte sperando di ritrovare la persona ancora in vita.



Alle prime luci dell’alba è stato individuato e recuperato purtroppo il corpo senza vita della vittima.