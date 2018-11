Sanità, le Marche festeggiano Quota Mille trapianti

Venerdì 30 novembre, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, la Regione festeggerà i mille trapianti effettuati nelle Marche.

È in programma, con inizio alle ore 15.00 (Sala Orfeo Tamburi), “Quota Mille” un grande evento per ringraziare il Centro regionale e tutta la rete dei trapianti per questo risultato storico raggiunto. Ospiti e protagonisti del pomeriggio saranno i professionisti, gli operatori e i volontari. Interverranno il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il direttore generale del Centro nazionale trapianti Nanni Costa, il presidente NITp (Nord italian transplant program) Massimo Cardillo. Parteciperanno anche il violinista Marco Santini e i rapper Mattia Lambertucci. Modererà: Maurizio Socci