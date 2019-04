Scherma, incetta di medaglie del CS Senigallia ai regionali

Giovedì 25 aprile al Palasport di Senigallia si è disputata una grande giornata di sport e solidarietà. Ben 122 i giovani schermidori under 14, provenienti da tutta la regione, che si sono contesi il titolo regionale alle tre armi di Fioretto, Spada, Sciabola, e la qualificazione al Trofeo CONI per le categorie Ragazzi e Ragazze.

L’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia, dal CONI Comitato Marche e dalla Federazione Italiana Scherma, è stato organizzato dal Club Scherma Montignano-Marzocca-Senigallia A.s.d. guidato dal Presidente Francesco Santarelli, manifestazione che ha sancito l’inizio delle celebrazioni per il trentennale del club fondato dal Maestro Ezio Triccoli nel 1989.

Alle premiazioni hanno preso parte il Consigliere delegato allo Sport Lorenzo Beccaceci, il presidente del Comitato Regionale CONI Fabio Luna, il presidente FIS Marche Stefano Angelelli, il presidente della LIFC Marche Andrea Mengucci e il presidente del Club organizzatore.



L’evento sportivo è stato accompagnato da una raccolta fondi a sostegno del Comitato Marche Lega Italiana Fibrosi Cistica e tra i donatori è stato messo in palio un giubbetto elettrico autografato dagli atleti della nazionale italiana di Fioretto.

Ottimi risultati per il Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia che ha ottenuto un prestigioso carnet di medaglie e ha visto due propri schermidori salire nei gradini più alti del podio, laureandosi campioni regionali.

Nella categoria Giovanissime di Fioretto finale tutta senigalliese con Chiara Baldoni che in rimonta si è aggiudicata il titolo vincendo per 10 a 8 con Margherita Frulla. Nella categoria Maschietti di Spada Pietro Molinari ha, invece, conquistato il titolo vincendo la finale contro Iannotti del Club Scherma Fano per 10 a 9.

Questi i risultati completi nell’arma di Fioretto del club senigalliese: cat. Maschietti 9° Pietro Molinari, 10° Luca Verdenelli; cat. Giovanissime 1° Chiara Baldoni, 2° Margherita Frulla, 6°Rebecca Venturini; cat. Giovanissimi 8° Matteo Montironi; cat. Ragazzi 8° Gabriele Verdenelli; cat. Allieve 3° Giada Romagnoli, 9° Sara Sfasciotti. Risultati di rilievo anche nell’arma di Spada: cat. Maschietti 1° Pietro Molinari, 3° Luca Verdenelli; cat. Giovanissimi 3° Matteo Montironi; cat. Ragazzi 5° Gabriele Verdenelli; cat. Allieve 5° Maya Cingolani.