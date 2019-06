Scherma, ottimo fine stagione per il CS Senigallia

È stata una stagione davvero brillante quella appena conclusa dal Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia. Nell’anno in cui si celebrano i trent’anni dalla fondazione da parte del Maestro Ezio Triccoli, i giovani atleti hanno regalato alla squadra numerosi podi e ottimi posizionamenti nelle gare nazionali.

Un carnet ricco di risultati che incornicia un bilancio più che positivo e fa ben sperare per il futuro di questo piccolo, ma longevo e combattivo, club schermistico marchigiano.



Si inizia ad ottobre con il 19′ Trofeo del Conero under 14 ad Ancona, dove la squadra senigalliese piazza sul podio nell’arma di fioretto: cat. Giovanissime 2′ Margherita Frulla; cat. Allievi 2′ Michele Bucari; cat. Bambine 3′ Chiara Mancino; cat. Maschietti 3′ Pietro Molinari.

A fine ottobre nel Campionato Regionale under 14 nella categoria Bambine/Giovanissime di fioretto si classifica al terzo posto la squadra composta da Chiara Mancino, Chiara Baldoni, Margherita Frulla e Rebecca Venturini.

Nel mese di novembre ad Ariccia nella prima gara Interregionale cat. Bambine 3′ posto per Chiara Mancino. Nel mese di febbraio a Roma nella seconda gara Interregionale cat. Giovanissime 3′ posto per Margherita Frulla e sempre 3′ posto per Chiara Mancino cat. Bambine. Nel Trofeo Antico Castello a Rapallo si classifica al 3′ posto Chiara Baldoni.

A marzo si svolge a Colle Val d’Elsa il Campionato Italiano a squadre under 14, dove nell’arma di fioretto si classifica al 9′ posto la squadra composta da Chiara Mancino, Chiara Baldoni e Margherita Frulla.

Nella terza gara Interregionale svoltasi ad Ancona si classifica nell’arma di fioretto al 1′ posto Chiara Baldoni nella cat. Giovanissime. Nell’arma di spada invece si classifica al 2′ posto Luigi Olivetti nella cat. Maschietti.

Ad aprile il Club ha organizzato al palasport di Senigallia il Campionato regionale under 14 individuale alle tre armi, dove gli atleti sono riusciti ad ottenere un ricco carnet di medaglie. Nella cat. Giovanissime Campionessa regionale Chiara Baldoni, 2° Margherita Frulla; nella cat. Allieve 3° Giada Romagnoli. Nell’arma di Spada cat. Maschietti è Campione regionale Pietro Molinari, 3° Luca Verdenelli; nella cat. Giovanissimi 3° Matteo Montironi.

Infine nel Campionato Italiano under 14 individuale svoltosi in maggio a Riccione,

si classifica di fioretto al 7′ posto Margherita Frulla nella cat. Giovanissime, al 9′ posto Chiara Baldoni sempre nella stessa categoria e al 10′ posto Giada Romagnoli.

Il Direttivo del Club, guidato dal Presidente Santarelli, indirizza un sentito ringraziamento per l’impegno e la costanza agli atleti, alle loro famiglie e agli Istruttori Lorenzo Cesaro, Filippo Triccoli e alla preparatrice atletica Annalisa Coltorti, che hanno dato prova di passione autentica e grande capacità nel far crescere i giovani.

Quella che si è appena conclusa è stata per il Club ricca di numerose iniziative anche al di fuori della normale attività sportiva. Il Direttivo, infatti, ha promosso vari eventi di solidarietà, con lo scopo di sensibilizzare le famiglie e i giovani su temi d’importanza sociale, sulla salute e il corretto stile di vita. Per sostenere le attività dell’AIRC è stato fatto dono delle “Arance della salute” a tutti gli atleti della società distribuendo, nel contempo, informazioni sulla sana alimentazione.

In occasione del Campionato regionale svoltosi a Senigallia, il Club ha organizzato una raccolta fondi a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica, mettendo in palio un giubbetto da gara autografato da tutti i componenti della nazionale italiana di Fioretto.

Infine con “Scherma a Scuola”, progetto della Federazione Italiana Scherma, il Club ha distribuito le basi schermistiche ed i valori dello sport a circa 300 bambini in quattro istituti scolastici di Senigallia.

L’unica nota dolente, nel festeggiare il trentesimo compleanno della società, rimane una struttura sportiva inadeguata per la pratica della disciplina schermistica, con sole tre pedane di lunghezza non regolamentare e l’assenza di veri e propri spogliatoi. Ciò si evidenzia, nonostante gli ottimi risultati che continuano ad arrivare, nel problema che non si riesce a far crescere schermidori oltre gli under 14, a seguito di abbandono o trasferimento presso altri club marchigiani.

Proprio per ovviare a questo problema annoso a ottobre si è svolto un incontro importante presso il Municipio di Senigallia, in occasione del quale il Presidente nazionale della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso, assieme al consigliere federale Valentina Vezzali, hanno incontrato l’Amministrazione comunale.

La riunione, promossa dal Consiglio Direttivo del Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia, è servita a rappresentare al sindaco Maurizio Mangialardi l’esigenza di mettere la compagine in condizioni di poter praticare la propria attività nell’interesse della Scherma e dei giovani che si affacciano a questa disciplina, con proposte migliorative sulle infrastrutture sportive. All’incontro hanno presenziato, oltre ai suddetti, il Presidente C.O.N.I. Marche Fabio Luna, il vice Sindaco di Senigallia Maurizio Memè, il Presidente del Comitato Marche F.I.S. Stefano Angelelli, l’Assessore Comunale Enzo Monachesi, il Dirigente Comunale Gianni Roccato, il Consigliere Delegato allo Sport Lorenzo Beccaceci, il Presidente del Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia Francesco Santarelli accompagnato dall’ingegner Alessandro Campodonico, consulente tecnico della squadra. Dopo aver raccolto le informazioni sulla situazione, il Presidente Scarso ha espresso la sua soddisfazione per l’esito dell’incontro e ha auspicato che le istituzioni locali perseguano gli impegni assunti nell’interesse primario dei giovani e della Scherma senigalliese.