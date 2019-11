Scontro bus-auto sulla A14 ieri all’altezza di Civitanova

Nella giornata di ieri 20 novembre i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi di soccorso.

Alle ore 12,00 circa, sono intervenuti per un incidente stradale in A14 presso l’uscita di Civitanova Marche (MC). Per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato un Autobus ed una autovettura, nell’incidente la conducente dell’auto rimaneva bloccata all’interno della vettura. I vigili del fuoco hanno estratto l’infortunata, veniva affidata al personale del 118 presente sul posto per le cure del caso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Sono ora la vaglio delle forze dell’ordine i rilievi per ricostruire quanto accaduto.