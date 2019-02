Scontro macchina-autoarticolato a Staffolo: un ferito

Nel pomeriggio di oggi alle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Staffolo (AN) SP 502 contrada Cavalline per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione si sono scontrati una vettura e un autoarticolato, nell’incidente il ragazzo alla guida della vettura rimaneva incastrato all’interno dell’auto. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la vettura per poter estrarre il conducente, ricevute le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Sono al lavoro le forze dell’ordine per poter ricostruire le responsabilità del sinistro.