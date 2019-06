Nella notte alle 3 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in SS16 variante nord in prossimità dell’uscita di Ancona Agugliano per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione si sono scontrate due autovetture, rimaneva ferita una persona che veniva trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette. I vigili del fuoco hanno prestato soccorso all’infortunato, hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza fornendo illuminazione alle forze dell’ordine e al successivo recupero dei mezzi coinvolti nello scontro. Gli Agenti hanno effettuato i rilievi del caso e sono ora all’opera per l’esatta ricostruzione di quanto accaduto.