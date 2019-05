Scontro tra auto ad Ancona, tre persone ferite

Nel tardo pomeriggio della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ancona in Sp 2 per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento. due vetture si sono scontrate, nello scontro rimanevano ferite leggermente tre persone. I vigili del fuoco hanno soccorso gli infortunati, venivano trasportati al pronto soccorso dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Sono giunti sul posto anche gli agenti dei Vigili del Fuoco per effettuare i rilievi del caso e ricostruire quelle che sono state le responsabilità di quanto è accaduto. La situazione è stata riportata alla normalità rapidamente.