Scontro tra auto ad Osimo, conducenti illesi

Nella serata della giornata odierna alle 21 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo (AN) in via Ungheria per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, due vetture si sono scontrate tra di loro, i due conducenti nell’incidente rimanevano illesi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture di cui una era alimentata a gas GPL.

Sono giunti rapidamente sul posto anche gli agenti delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso che ora sono al vaglio degli esperti di sinistri per appurare e chiarire la dinamica che ha portato all’incidente che non ha avuto conseguenze fisiche per nessuno.