Scontro tra due auto a Rosora, tre feriti lievi

Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Rosora di Ancona via Fondiglie per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate, due donne e un ragazzo rimanevano feriti.

I vigili del fuoco hanno estratto le persone ferite, l personale del 118 hanno trasportato le due persone meno gravi al pronto soccorso di Jesi, mentre la più grave in eliambulanza a Torrette. Terminate le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine i rilievi per ricostruire dinamica e responsabilità di quanto accaduto.