Scontro tra due vetture, autista rimasto incastrato

Alle 17 circa della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in zona Aspio via d’Ancona incrocio con via Cittadini, per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, due vetture si sono scontrate tra di loro, all’interno di una rimaneva incastrato l’autista. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per estrarre l’infortunato, veniva affidato al personale del 118 per il successivo trasporto al pronto soccorso, anche l’altro autista veniva trasportato al pronto soccorso. Terminate le operazioni di soccorso hanno messo insicurezza lo scenario dell’incidente.