Scossa di terremoto nel riminese percepita anche nelle Marche

Una scossa di terremoto è stata percepita alle 13.48.45 sulla costa romagnola, nel Riminese e nelle Marche.

La magnitudo secondo l’Ingv è di 4.0. L’epicentro è nella zona di Santarcangelo di Romagna nella zona di Rimini.

L’epicentro ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 44.07 di latitudine e 12.49 di longitudine ad una profondità di 43 km.



La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Diverse le telefonate ai Vigili del Fuoco di Rimini, ma finora non si registrano danni a persone o immobili.

Tanti anche commenti affidati ai social network in cui si segnala come il sisma sia stato avvertito in Romagna, dal Ravennate al Riminese e nelle Marche.

Evento Ingv: http://cnt.rm.ingv.it/event/21119351