Un’opportunità importante per scrittori in erba: ScrivereFestival, due giorni – 15 e 16 giugno a Macerata – per mettersi in contatto diretto con il panorama editoriale nazionale, partecipare a incontri di formazione e ascoltare autori affermati.

La Confesercenti Macerata, infatti, ha organizzato la quinta edizione di ScrivereFestival presso la Domus San Giuliano, sotto la direzione artistica degli scrittori Jonathan Arpetti e Christina Assouad. L’evento- patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di Macerata – offre anche la possibilità di proporre i propri manoscritti, con dei faccia a faccia esclusivi, agli editor delle più grandi case editrici italiane.

Un’edizione particolarmente ricca di ospiti importanti dove ogni iscritto a ScrivereFestival potrà proporre la sua opera a Mondadori, Giunti, Rizzoli, Garzanti, Nottetempo, Voland, Marsilio, Todaro e molti altri. A testimonianza della validità in termini di risultati di questa formula stanno le esperienze precedenti: nelle scorse edizioni , infatti, molti autori nuovi pubblicati da case editrici come Fanucci, Leggereditore e quest’anno esordirà una iscritta dell’edizione 2018 con la casa editrice Rizzoli .

Nella stessa occasione gli aspiranti scrittori in cerca di un’agenzia letteraria che li rappresenti, potranno confrontarsi con i principali esponenti del settore, quali: Fiammetta Biancatelli della Walk about, Laura Ceccacci Literary agency, Malatesta, Rita Vivian agency..

Ulteriori info sul sito www.scriverefestival.it oppure www.confesercentimc.it dove è possibile consultare il programma e i moduli di iscrizione.