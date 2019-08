Scuola, altri 80 presidi nominati nelle Marche

Quasi al completo i vertici dei plessi scolastici nelle Marche.

Tutti i nominativi sono presidi di prima nomina che prenderanno servizio il prossimo primo settembre.

Sono rimaste solo tre le scuole che non hanno un dirigente scolastico: nello specifico uno in provincia di Ancona, uno in quella di Macerata, uno in quella di Pesaro.



Sono circa 80 nomine. Per la provincia di Ancona su 73 scuole, 72 dirigenti scolastici nominati, una sede vacante e sei sedi sottodimensionate. Ad Ascoli Piceno e Fermo le 52 scuole hanno tutte il loro dirigente scolastico ma ci sono tre sedi sottodimensionate. A Macerata su 57 scuole, 56 dirigenti scolastici nominati, una sede vacante e otto sedi sottodimensionate. Infine, a Pesaro, su 55 scuole, 54 dirigenti scolastici nominati, una sede vacante e due sedi sottodimensionate.