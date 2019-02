Proseguono in modo costante i servizi di prevenzione inseriti nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, avviato fin dall’inizio dell’anno scolastico e finalizzato al contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti, che hanno già consentito di controllare decine di ragazzi , nonché di segnalarne diversi alla locale Prefettura in qualità di assuntori, ma anche, nelle ipotesi più gravi, di procedere alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i casi di detenzione con fini di spaccio.

In questo ambito, gli agenti hanno effettuato mirati servizi, all’esterno, in aree prossime a diversi istituti scolastici di Senigallia ove talvolta giungono segnalazioni da parte dei residenti circa la presenza di giovani che, prima di entrare a scuola, si incontrano per far uso di sostanze stupefacenti.

Venivano effettuati diversi controlli di seguito ai quali gli agenti notavano, in particolare, un gruppo di una decina di giovani che, alla vista dei poliziotti, compivano anomali gesti.



I poliziotti decidevano di avvicinarsi ed identificavano tutti i giovani, alcuni dei quali anche minorenni. Proprio fra questi, vi era un minorenne senigalliese che tentava di nascondere tra le mani un involucro che poi mostrava e consegnava agli agenti ed all’interno del quale risultavano essere presenti alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Pertanto gli agenti, dopo aver fatto intervenire l’esercente la potestà genitoriale, procedevano al sequestro della sostanza nonché a segnalare il minorenne alla Prefettura di Ancona quale assuntore.

Nel corso di un altro servizio, rientrante nel medesimo progetto, gli agenti notavano un gruppo di giovani che facevano capannello tra di loro come incuriositi da qualcosa. Poiché tra essi vi erano dei soggetti già noti perché risultati assuntori di sostanze stupefacenti, decidevano di sottoporre a controllo i giovani che risultavano essere tutti maggiorenni. Tra questi un giovane, proveniente dal pesarese, di anni 20, veniva trovato di un possesso di una sigaretta artigianale confezionato con tabacco misto a marijuana.

Gli agenti , anche in questo caso , procedevano al sequestro ed alla segnalazione del giovane alla Prefettura di Ancona quale assuntore.