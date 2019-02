Scuole sicure, Mobile e Unità Cinofile in azione a Macerata

Continuano i controlli svolti dalla Questura di Macerata alle aree verdi, ai parchi e alle zone di ritrovo maggiormente frequentate dai giovani, cosi’ come disposto dal Questore Dr. Antonio PIGNATARO, servizi che hanno consentito di effettuare numerosi arresti di spacciatori, per la quasi totalità extracomunitari.

Nel pomeriggio di ieri, sono stati effettuati a Macerata ancora una volta servizi straordinari di controllo del territorio svolti da operatori della Squadra Mobile di Macerata, diretta dalla D.ssa Maria Raffaela ABBATE, con la collaborazione di personale della Squadra Cinofili antidroga, finalizzati al contrasto dei fenomeni criminosi e a debellare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è stata focalizzata principalmente nei parchi pubblici, nei pressi degli istituti scolastici e nelle aree di aggregazione giovanile.

All’interno dei giardini di Fontescodella di Macerata, nei pressi dei giochi per bambini, personale dipendente notava un gruppetto di tre ragazzi, due italiani e un noto cittadino della Nuova Guinea, in Italia senza fissa dimora, soggetto conosciuto a questo Ufficio perché coinvolto in precedenti attività di Polizia Giudiziaria connesse allo spaccio di stupefacenti.



Raggiunto il gruppetto, tutti gli operatori coinvolti nel servizio intervenivano, procedendo al controllo dei sospetti e alla loro identificazione. Il soggetto extracomunitario, alla vista degli agenti, si dava a precipitosa fuga, lasciando cadere a terra un involucro in cellophane trasparente con all’interno alcune dosi di Hashish, riuscendo a far perdere le proprie tracce.-

Per quanto sopra il soggetto è stato deferito alla competente Ag. Per le violazioni ex artt. 73 dpr. 309/90 e 337 c.p. e per la violazione al disposto del GIP di cui sopra.-

Nel corso dei controlli, proseguiti per l’interno pomeriggio, sono state identificate 45 persone e sottoposte a controllo 32 autovetture.